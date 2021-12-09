Петропавловск-Камчатский, , 10:25 — REGNUM На Камчатке полностью завершились работы по ремонту объектов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автодороги». В 2021 году благодаря финансированию из федерального бюджета были отремонтированы четыре участка на региональной сети дорог и шесть — в Петропавловске-Камчатском, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря в краевом правительстве.

Ремонт дорог Sevastopol.gov.ru

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«Все ремонтные работы завершены, проведены лабораторные исследования. По всем объектам произведена оплата подрядным организациям и подписаны акты о приеме работ. В этом году все работы были выполнены согласно контрактным срокам. На сегодня начались торги на заключение договоров на объекты следующего года», — пояснил министр транспорта и дорожного строительства Камчатки Владимир Каюмов.

По нацпроекту «Безопасные качественные автодороги» отремонтировали 84−94 км автомобильной дороги с переходным типом покрытия Мильково — Ключи — Усть-Камчатск, 25−29 километры дороги с асфальтобетонным типом покрытия Елизово — Паратунка и 12−24 километры автомобильной дороги с переходным типом покрытия Крапивная — Эссо, а также автомобильное кольцо в районе посёлка Николаевка, где были убраны рекламные щиты, установлена 20-метровая световая мачт и заменены столбы освещения.

В столице Камчатки отремонтировали 358 метров полотна дороги по улице Красная сопка от примыкания к федеральной дороге до начала отремонтированного в этом году участка на Сапун-горе. Новый асфальт появился с другой стороны отремонтированного в этом году участка от остановки «Садовая» до улицы Петропавловское шоссе. Более 1 км дороги отремонтировали от остановки «Коммунпроект» до примыкания к улице Набережной. Также новый асфальт появился по улице Ларина и в после Авача.

«Можно говорить о тенденции, что дороги стали улучшаться, этому способствовал нацпроект и то, что чиновники стали обращать внимание на мнения граждан. Уже можно говорить о тенденции, что дороги стали улучшаться», — прокомментировал реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» эксперт ОНФ, главный инженер «Дорожной инспекции ОНФ» Николай Мельков.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году комплексно отремонтировано семь улиц.