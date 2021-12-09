Казань, 9 декабря, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Татариии с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года вводится особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Stevebidmead Пиротехника

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима увеличиваются административные штрафы: на физических лиц — от 2 до 4 тыс. рублей, на должностных лиц — от 15 до 30 тыс. рублей, на предпринимателей без образования юридического лица — от 30 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц — от 200 до 400 тыс. рублей.

В период особого противопожарного режима запрещено использование пиротехнических изделий (за исключением бенгальских огней, хлопушек) на территориях, расположенных в предела 500 метров от объектов промышленности, транспортной инфраструктуры (за исключением автодорог), топливно-энергетического комплекса (в том числе линейных); 30 метров от объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, автодорог, частных домовладений; 30 метров от многоквартирных жилых домов.

ИА REGNUM напоминает, в Казани с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в единую диспетчерскую службу поступило более 6,4 тыс. обращений от жителей. За эти дни в городе от пиротехнических изделий пострадали 4 человека, из них два ребенка.

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