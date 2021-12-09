Кемерово, , 09:14 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 9 декабря, в стационарах находятся два пострадавших во время аварии на шахте «Листвяжная». Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

«Один спасатель в состоянии средней степени тяжести проходит лечение в Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского, один шахтёр в состоянии лёгкой степени — в Центре охраны здоровья шахтёров», — говорится в официальном сообщении.

При этом на амбулаторном лечении находятся 95 пациентов (54 шахтера и 41 спасатель).

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