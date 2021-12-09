Каа-Хемский район, Тува, , 09:13 — REGNUM В Туве 8 декабря зарегистрировано очередной землетрясение магнитудой 3,0. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Тува Krasalp.ru

Эпицентр сейсмособятия располагался в Каа-Хемском районе, в 36 км к северо-востоку от села Сарыг-Сеп. При этом местные жители, как отмечается, колебаний земной поверхности не ощущали.

«Обследовано 3 СЗО (социально значимых объектов). Объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме. Жертв и разрушений нет», — отметили в ведомстве.

Читайте также: В Туве произошло землетрясение магнитудой 4,1