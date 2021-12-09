Бергамо, Италия, 9 декабря, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Вильярреалом» перенесён из-за сильного снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.

kristamonique Снегопад

Встреча должна была состояться 8 декабря. Но из-за сильного снегопада в Бергамо (Италия) игру сначала отложили на 20 минут, а потом приняли решение перенести на 9 декабря.

В настоящее время «Аталанта» с шестью очками занимает третье место в группе F, «Вильярреал» с семью очками идёт на втором месте. Победитель перенесённого матча попадёт в плей-офф Лиги чемпионов, при этом испанский клуб устраивает ничья.