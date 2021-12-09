Хабаровск, 9 декабря, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Хабаровске осуждён начальник службы связи войсковой части 46 102 подполковник Максим Карпов за получение взятки в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря в пресс-службе Главного военного СУ СК РФ.

diegoattorney За решеткой

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Предварительным следствием установлено, что в феврале 2019 года Максим Карпов, используя свое должностное положение, освободил от исполнения обязанностей военной службы подчиненного за взятку в 600 тыс. рублей.

«Краснореченским гарнизонным военным судом Карпову назначено наказание — 8 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима», — добавили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магнитогорске Челябинской области местную жительницу осудили за подкуп военного комиссара.