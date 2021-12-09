Тбилиси, 9 декабря, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В крае Квемо-Картли на юге Грузии, возле границы с Арменией 9 декабря произошло землетрясение магнитудой 3,3. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По данным центра, колебания земли были зафиксированы в 06:42 по тбилисскому времени (05:42 мск). Эпицентр находился в четырёх километрах от села Мамишлари, в 16 километрах от города Цалка и в 58 километрах от Тбилиси. Гипоцентр находился на глубине 11 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Стоит отметить, что в Грузии в 2021 году участились случаи землетрясения. Чаще всего они происходят в Квемо-Картли. Последнее землетрясение в том районе было зафиксировано 26 ноября.