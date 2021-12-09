Москва, 9 декабря, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Производство списанного оружия и конструктивно сходных с оружием изделий растёт в России на фоне увеличения спроса на них. Об этом говорится в письме МВД Минпромторгу, сообщает 9 декабря РИА Новости.

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В МВД, ссылаясь на анализ правоприменительной практики, отметили, что коммерческие организации, в том числе с формой государственного контроля, наращивают производство списанного оружия и конструктивно сходных с оружием изделий на фоне возрастающего спроса.

Далее в документе говорится, что такое оружие переделывают в боевые аналоги, затем оно оказывается у преступников. Изменить характеристики оружия несложно.

«Востребованность списанного оружия и конструктивно сходных с оружием изделий в криминальной среде обусловлена легкостью изменения характеристик до состояния боевого», — указали в ведомстве.

По этой причине МВД предлагает внести некоторые изменения в законодательство об оружии. Одна из инициатив касается, как сообщало ИА REGNUM, контроля патронов для гражданского и служебного оружия.

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