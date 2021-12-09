Кемерово, , 09:10 — REGNUM В Кемеровской области горноспасатели проводят повторное обследование шахты «Листвяжная». Неизвестным остаётся местонахождение одного погибшего горняка. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Погибшие на шахте «Листвяжная» Ako.ru

«Спасатели проводят поиск в подтопленных выработках. Параллельно идёт откачка воды и мониторинг газовой обстановки в шахте. Работы ведутся в круглосуточно», — уточняется в официальном сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из кузбасской шахты «Листвяжная» подняли 50 тел шахтёров и спасателей.