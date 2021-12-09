Пермь, 9 декабря, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В Пермском крае в июле-ноябре 2021 года служба санавиации выполнила 72 вылета. Эвакуировано 102 человека, в том числе восемь детей. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Sakha.gov.ru Санавиация

Медикам пришлось совершать вылеты в Чернушку, Чусовой, Чайковский, Кудымкар, где у пациентов были сосудистые катастрофы. Кроме того транспортировали десять человек с коронавирусной инфекцией.

Чаще всего вызовы вертолета из территорий Прикамья связаны с инфарктами, инсультами, аневризмой аорты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пермсокм крае с 14 июля к вылетам приступил новый перевозчик. Транспортировка пациентов осуществляется на вертолете. От момента вызова вертолета в отдаленную территорию до госпитализации пациента проходит не более четырех часов.