Вашингтон, , 09:05 — REGNUM В министерстве обороны Соединенных Штатов пока не ведут консультаций об усилении восточного фланга НАТО. В Вашингтоне будут готовы положительно откликнуться на подобные просьбы в случае обострения ситуации вокруг Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Не было дополнительных консультаций по поводу этого конкретного потенциального сценария», — сказал Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что вопрос об угрозе расширения НАТО на восток, поднятый президентом России Владимиром Путиным, Соединенные Штаты готовы обсудить в ближайшее время.

Американский лидер пояснил, что в этой встрече «по поводу опасений России относительно НАТО в целом» будут участвовать со стороны Запада не только США, но и их партнёры — как минимум, четыре государства.

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