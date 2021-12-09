Якутск, , 09:09 — REGNUM В Чурапчинском районе Якутии произошло ДТП с автомобилем, в котором находились депутат Госсобрания республики Михаил Гуляев, председатель муниципального представительного органа Афанасий Захаров и начальник районного управления сельского хозяйства Александр Сивцев. За рулём машины был водитель, сообщило News.Ykt.ru.

ДТП Mytaganrog.com

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Автомобиль задел двоих женщин несмотря на то, что водитель пытался избежать столкновения, направив машину в кювет. Люди выходили из автобуса, вместе с женщинами были трое детей, которые успели увернуться от столкновения. Причиной ДТП водитель назвал то, что из выхлопной трубы автобуса шёл сильный дым, и это затрудняло видимость. Кроме того, по словам Афанасия Захарова, дорога была очень скользкой.

«Автобус стоял и сильно дымил, видимость была плохая. Из-за автобуса неожиданно вышли трое детей и две женщины. Водитель тут же нажал на тормоз и срулил направо в кювет, но было очень скользко. Дети успели увернуться, а женщин зацепило бампером, одна из них упала в снег. Мы тут же выбежали, водитель и я укрыли ее курткой и пальто и вызвали скорую помощь», — рассказал Гуляев.

Обе женщины обратились за медицинской помощью. У одной из них в четырёх местах сломан таз, у второй — ушибы спины, ноги и копчика.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске после ДТП скончалась пожилая женщина. Её сбил на пешеходном переходе автомобиль. Женщина умерла, не приходя в сознание. Мужчина был трезв, ведётся следствие.