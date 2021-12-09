Чебоксары, 9 декабря, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В Чувашии после президентского указа увеличивают прожиточный минимум. В целом в 2022 году он возрастёт в республике на 952 рубля, а финансовые корректировки коснутся более 170 тыс. жителей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение принято на заседании регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В России указом президента Владимира Путина в 2022 году на 8,6% увеличиваются прожиточный минимум на душу населения и МРОТ, составив соответственно 12 654 рубля и 13 890 рублей. Аналогичные решения принимают в регионах.

Глава минтруда Чувашии Алёна Елизарова проинформировала, что с учётом федерального решения величина прожиточного минимума на душу населения в целом по Чувашии на 2022 год возрастёт на 952 рубля и достигнет 10 756 рублей.

Что касается категорий граждан, то для трудоспособного населения Чувашии прожиточный минимум в следующем году увеличится на 1310 рублей и составит 11 724 рубля, для пенсионеров он возрастёт на 784 рубля и достигнет 9250 рублей, для детей размер подрастёт на 555 рублей — до 10 433 рублей.

«Изменение величины прожиточного минимума населения затронет, коснётся прав более 170 тыс. человек», — сказал Алена Елизарова.

В том числе получателями федеральной доплаты к пенсии станут 26 159 пожилых граждан, на что дополнительно потребуется 782 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, величина прожиточного минимума используется в качестве критерия нуждаемости при назначении социальных выплат. Кроме того, от прожиточного минимума рассчитываются социальные выплаты для семей с детьми и доплаты к пенсиям. Размер МРОТ, в свою очередь, влияет на установление минимального размера больничного и является минимальной планкой для установления заработных плат.