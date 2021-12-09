Москва, , 09:02 — REGNUM Законопроект, отменяющий возможность проведения электронного голосования на выборах в России внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Госдума © ИА REGNUM

Парламентарии обратили внимание на то, что выявлены серьезные недостатки в дистанционном электронном голосовании.

«В настоящее время крайне нежелательно оставлять российскую электронную систему в таком виде, в том числе по причине отсутствия необходимой ответственности для специалистов в области компьютерных программ, пока не вступят в действие новые статьи УК РФ, КоАП РФ. Остро стоят вопросы фальсификации и недостоверности итогов выборов. Но самое главное в современных условиях — не потерять доверие народа, россияне не верят, что создана надежная и эффективная системы контроля за электронным голосованием», — приводят аргументы депутаты.

В этой связи они предлагают исключить действие норм об электронном голосовании.

Читайте также: Памфилова оценила перспективность электронного голосования