Ереван, , 08:59 — REGNUM В Армении в ночь на 9 декабря был ранен военнослужащий одной из воинских частей, расположенной на юго-восточном направлении республики. Об этом сообщает пресс-служба минобороны страны.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

«Рядовой Сеник Артури Саакян (2003 г.р.) был ранен в результате выстрела, произведённого сослуживцем», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Обстоятельства происшествия выясняются.

Стоит отметить, что в минобороны Азербайджана ранее сообщили о перестрелке на границе с Арменией. С азербайджанской стороны погиб один военнослужащий.

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