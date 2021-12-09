Ереван, 9 декабря, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В Армении в ночь на 9 декабря был ранен военнослужащий одной из воинских частей, расположенной на юго-восточном направлении республики. Об этом сообщает пресс-служба минобороны страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Рядовой Сеник Артури Саакян (2003 г.р.) был ранен в результате выстрела, произведённого сослуживцем», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Обстоятельства происшествия выясняются.

Стоит отметить, что в минобороны Азербайджана ранее сообщили о перестрелке на границе с Арменией. С азербайджанской стороны погиб один военнослужащий.