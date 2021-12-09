Екатеринбург, , 08:58 — REGNUM На Среднем Урале обсудили уровень готовности к Универсиаде, которая пройдет в 2023 году в Екатеринбурге. Вопрос рассмотрели на заседании организационного комитета по подготовке к проведению Всемирной летней Универсиады. Участие в нем приняли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Заседание прошло в онлайн-формате.

Огонь универсиады Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам главы города, в Екатеринбурге происходит создание новой инфраструктуры. Уральский федеральный университет получит новый кампус, который способен привлечь в столицу региона больше иногородних студентов. Появится новый район — Новокольцовский. Строятся новые дороги и здания.

Свердловские власти отметили, что для проведения важнейшего спортивного события задействуют около 11 тысяч волонтеров. Программу для их подготовки уже утвердили.

Отметим, Екатеринбург примет Всемирные студенческие игры с 8 по 19 августа 2023 года. Спортсмены разыграют 247 комплектов медалей.