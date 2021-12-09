Зальцбург, Австрия, , 08:57 — REGNUM Австрийский «Ред Булл Зальцбург» одержал победу над испанской «Севильей» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Стадион «Ред Булл Арена» Philipp

Единственный гол в матче забил полузащитник «Ред Булл Зальцбург» Ноа Окафор на 50-й минуте.

«Ред Булл Зальцбург» занял второе место в группе, набрав 10 очков, и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Севилья» с шестью очками стала третьей и вышла в Лигу Европы.

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