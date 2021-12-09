Джакарта, , 08:56 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что государство намерено увеличить численность личного состава на 1000 человек и укрепить потенциал миротворцев Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает Kompas.

Индонезия (сс) Prayitno

«Обязательство содействовать наращиванию потенциала миротворцев абсолютно необходимо для поддержки мандата миссии ООН и обеспечения их безопасности», — заявила Ретно Марсуди.

По словам главы МИД Индонезии, необходимо проводить обучение и наращивать потенциал для поддержки миротворцев, которые часто работают в опасных ситуациях.

Укрепление инновационного партнерства также необходимо для увеличения возможностей женщин-миротворцев, особенно в области защиты гражданского населения.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила 4 миллиона доз вакцины Covovax из Индии.

Читайте ранее в этом сюжете: Индия отправила в Индонезию партию вакцины от коронавируса