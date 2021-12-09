Амурская область, 25 сентября, 2012, 05:50 — ИА Регнум. Около полуночи 25 сентября в оперативную дежурную службу Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Амурской области поступила информация о том, что на пятом километре автодороги "город Шимановск - населённый пункт Чагоян", произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, съехал с проезжей части, после чего машина перевернулась. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного регионального центра МЧС России, в результате аварии погибли пять человек, все жители города Шимановска.

На месте происшествия работали оперативная группа гарнизона пожарной охраны Амурской области, бригады скорой медицинской помощи и специалисты ГИБДД . Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекались 76 человек и 12 единиц техники.