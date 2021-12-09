Екатеринбург, 9 декабря, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Ученый обсудил проблему загрязненности Екатеринбурга с президентом РФ Владимиром Путиным. Вопрос рассмотрели на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.

Pixabay.com Плохая экология

Сотрудник Института геологии и геохимии Уральского отделения РАН и Института промышленной экологии Андриан Селезнев заявил, что уже 15 лет занимается исследованием грязи в Екатеринбурге. Ученый указал на ее не только экологический, но и социальный характер.

«Была у нас история, слышали наверное, художник завесил табличками на въезде в город Грязьбургом», — отметил Селезнев, подчеркивая социальный аспект проблемы. Кроме того, ученый обратил внимание на то, что проблема характерна для целого ряда городов России.

«Полностью согласен. Здесь и добавить нечего», — ответил Владимир Путин. И социальный аспект есть и экологический. «Чем вреднее эта субстанция, тем хуже людям живется с точки зрения окружающей среды», — добавил президент.