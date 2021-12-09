Москва, , 08:54 — REGNUM Россия собирается поставить Турции дополнительную партию зенитных ракетных систем С-400, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 декабря в интервью греческому телеканалу Antenna (ANT1).

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

«У нас есть определенное понимание с нашими турецкими партнерами. И мы надеемся на это», — сказал он.

Песков отметил, что политика РФ заключается в том, что Россия открыта к сотрудничеству с различными странами, особенно со своими партнерами. Он также подчеркнул, что системы С-400 носят полностью оборонительный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что Турция применит российские комплексы С-400 «в нужном месте и в нужное время».

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