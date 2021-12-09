Ижевск, , 08:54 — REGNUM Вечером 8 декабря двое нетрезвых мужчин стали причиной дорожной аварии на улице 10 лет Октября в Ижевске. Об этом сообщает первый отдел ГИБДД МВД России по Удмуртии.

Пешеходный переход

Мужчины переходили проезжую часть в неположенном месте. В результате они попали под колёса автомобиля «Лада», за рулем которого находился мужчина 2003 года рождения. После остановки автомобиля в него врезалась Honda под управлением водителя 1977 года рождения.

Пешеходы в состоянии алкогольного опьянения получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, водители автомобилей не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге ведется следствие по факту дорожно-транспортного происшествия с двумя 17-летними пешеходами. Вечером 28 ноября водитель 1998 года рождения за рулём ВАЗа на регулируемом перекрестке ул. Московской и Карла Либкнехта сбил пешеходов — молодого человека и девушку 2004 года рождения, пересекавших проезжую часть по пешеходному переходу. Молодые люди с различными травмами были доставлен в медицинское учреждения. В дальнейшим один из потерпевших скончался.

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