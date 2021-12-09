Казань, , 08:57 — REGNUM В Татарии на официальных новогодних мероприятиях пройдут проверки аниматоров, в том числе играющих роли Дедов Морозов и Снегурочек, на наличие QR-кодов о вакцинации против коронавируса, перенесённом заболевании или медотводе. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по РТ.

Дед Мороз и Снегурочка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по РТ, данная категория лиц входит в число тех, кто подлежит обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Жителям рекомендуют нанимать на праздник только аниматоров с QR-кодами, передает «Татар-информ».

ИА REGNUM напоминает, в Татарии президентская ёлка пройдет, как и в прошлом году, в два этапа. Допуск родителей на мероприятие будет осуществляться по QR-кодам. Также обязательно соблюдение социальной дистанции при рассадке. Родителей с детьми посадят через кресло. Детям старше шести лет необходимо иметь защитные маски.

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