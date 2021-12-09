Баргузинский район, Бурятия, 9 декабря, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Баргузинском районе Бурятии нашли тело водителя провалившегося под лёд автомобиля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, 32-летний мужчина выехал из села Баянгол в посёлок Юбилейный и пропал.

Главное управление МЧС по Бурятии В Бурятии нашли тело водителя ушедшего под лёд автомобиля

Сообщение об исчезновении поступило вечером 7 декабря. В тот же день родственники пропавшего нашли его автомобиль в реке Ина подо льдом, однако водителя в салоне не оказалось.

На следующий день для проведения поисковой операции прибыли спасатели. Чуть позже тело мужчины было найдено, поднято на поверхность и передано сотрудникам полиции.

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