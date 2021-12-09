Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Сенат Конгресса США 8 декабря с небольшим перевесом голосов одобрил предложенную республиканцами законодательную инициативу по отмене требования обязательной вакцинации сотрудников частных компаний со штатом более 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.

Вакцинация от коронавируса в США Cdc.gov

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По её данным, за принятие документа проголосовали 52 сенатора, в числе которых — два демократа. Против инициативы, призванной отменить соответствующий указ президента США Джо Байдена, выступили 48 сенаторов.

Теперь документ поступит на рассмотрение палаты представителей Конгресса, где его одобрение выглядит крайне проблематичным. Как и перспектива, в случае успеха в Конгрессе, избежать вето президента.

Напомним, требование обязательной вакцинации для сотрудников частных компаний со штатом более 100 человек было опубликовано Белым домом в начале ноября. Если эту норму не удастся оспорить в законодательном или судебном порядке, персонал таких компаний должен будет привиться от COVID-19 к 4 января 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, республиканцы в Сенате США продемонстрировали готовность попытаться отменить указ президента Джо Байдена о вакцинации от коронавируса работников частного сектора.

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