Ташкент, 9 декабря, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Представители Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана в ходе оперативных мероприятий в ряде регионов республики изъяли более 24,7 килограммов наркотических веществ. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба СГБ республики.

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«Во всех случаях наркотические средства были завезены контрабандным путём из соседних стран с целью дальнейшей реализации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по выявленным фактам возбуждены уголовные дела, начато следствие.