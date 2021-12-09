Сеул, , 08:50 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён провел 8 декабря телефонные переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто, прибывшим с визитом в Сеул. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Известно, что личная встреча министров не состоялась из-за того, что у одного из членов венгерской делегации выявили коронавирус.

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В ходе 40-минутных переговоров представители двух стран обсудили пути укрепления сотрудничества в различных областях, включая науку и технологии, образование.

Министры приветствовали подписание меморандума о взаимопонимании между Южной Кореей и Вышеградской группой (V4) в области науки и технологий, а также договорились о проведении первого совместного заседания в начале 2022 года.

Чон Ый Ён призвал правительство Венгрии поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO-2030.

В свою очередь, Петер Сийярто приветствовал увеличения объемов южнокорейских инвестиций в экономику Венгрии, а также выразил от лица венгерского правительства активную поддержку мирного процесса на Корейском полуострове.