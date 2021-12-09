Баку, , 08:49 — REGNUM В ходе обстрела с армянской стороны погиб офицер ВС Азербайджана. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Армения и Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, инцидент произошёл 8 декабря в Кельбаджарском районе. Погиб рядовой Асиф Алиев.

«В результате соответствующих мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии, противник был подавлен», — говорится в сообщении.

Баку возложил ответственность за происшедшее на Ереван. Руководство минобороны принесло соболезнования родным и близким погибшего.

Стоит отметить, что пресс-служба минобороны Азербайджана сообщала об обстреле с армянской стороны днём 8 декабря. Тогда в ведомстве заявили, что потерь не было. Ереван опроверг то сообщение о перестрелке.

Читайте ранее в этом сюжете: Баку обвинил ВС Армении в обстреле азербайджанских позиций