Пермь, 9 декабря, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В Пермском крае с 23 по 27 декабря пройдут Губернаторские ёлки, сообщает краевое минкультуры.

Елка

В рамках праздника запланированы поздравление Деда Мороза с игровой интерактивной программой, просмотр мультфильма и вручение подарков. В состав новогоднего подарка входит рюкзак с одним килограммом конфет, а также зарядное устройство или флеш-накопитель.

Традиционно на Губернаторскую ёлку приглашены талантливые дети и дети, оказавшиеся в трудных ситуациях. В 2021 году участниками праздничного мероприятия станут 4,2 тыс. ребят в возрасте от восьми до 13 лет. Из-за пандемии разрешен сбор детей группами до 30 человек.