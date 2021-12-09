Женева, Швейцария, , 08:47 — REGNUM Кризис, связанный с пандемией коронавируса, привёл к увеличению числа детей, оказавшихся за чертой бедности. Об этом сказано в опубликованном 8 декабря докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Дети Африки

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Пандемия стала самой большой угрозой для миллионов детей по всеми миру за 75-летнюю историю существования ЮНИСЕФ. Согласно прогнозам, в мировом масштабе доля детей, живущих за порогом нищеты, в условиях многомерной бедности, возрастёт с с 46−48%, зарегистрированных до начала COVID-19 (около 1 млрд детей), до примерно 52% в 2021-м.

С 2019 года число детей, живущих за чертой бедности, возрастёт на 100 млн, и чтобы вернуться к допандемийному уровню, понадобится семь-восемь лет.

Также отмечается, что к сентябрю 2021 года школьники во всем мире потеряли 1,8 трлн часов очного обучения в связи с пандемией коронавируса. Согласно прогнозам экспертов, это может повлечь долгосрочные экономические и социальные последствия.

ЮНИСЕФ призвал страны мира как можно скорее обеспечить равный доступ к вакцинам от COVID-19. Данная мера, как указывает Детский фонд ООН, будет способствовать окончанию пандемии коронавируса. Кроме того, ЮНИСЕФ призывает мировое сообщество защитить детей от последствий изменения климата и обеспечить их качественной медициной и образованием.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по подсчётам ООН, выпускники школ во всё мире потеряют около $17 трлн будущего заработка из-за перехода к дистанционным формам обучения во время пандемии COVID-19.

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