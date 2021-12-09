Калуга, 9 декабря, 2021, 11:30 — ИА Регнум. За девять месяцев 2021 года по Калужской области число преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 22,8%. В частности, уменьшилось число краж, преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, умышленных причинений вреда здоровью. Однако в ряде муниципалитетов ситуация остаётся напряженной, сообщает корреспонденту ИА REGNUM по материалам заседания областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Иван Шилов ИА REGNUM Подростковая жестокость

В режиме видеоконференции в работе комиссии приняли участие более 230 специалистов органов системы профилактики из всех районов области. Речь шла о принимаемых мерах по профилактике употребления спиртных напитков, наркотических, психотропных и одурманивающих веществ несовершеннолетними. Отмечалось, что за девять месяцев 2021 года в области снизилось число зарегистрированных наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними, и количество впервые выявленных больных наркоманией. В рамках проведенных рейдов пресечено 544 факта нарушения подростками административного законодательства, из них 336 — связанных с употреблением алкоголя. К административной ответственности за потребление наркотических средств привлечены восемь подростков и шесть родителей. Выявлено 97 лиц, вовлекавших несовершеннолетних в распитие спиртных напитков, установлены 14 фактов продажи подросткам алкогольной продукции.

Силами правопорядка и общественности осуществляется мониторинг с целью выявления и блокировки сайтов пронаркотического характера. В 2022 году оперативными подразделениями УМВД выявлено 107 таких интернет-сайтов. Продолжаются профилактические осмотры учащихся с целью раннего выявления случаев немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. В социально-психологическом тестировании приняли участие 339 образовательных организаций общего и среднего профобразования. С обучающимися, имеющими повышенную вероятность вовлечения в зависимое поведение, организована адресная профилактическая работа.

На заседании рассматривалось состояние преступности несовершеннолетних и меры, принимаемые по предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступлений с их участием и против них. В 2021 году в регионе проведен ряд оперативно-профилактических акций. За девять месяцев выявлены и поставлены на профилактические учёты 689 подростков-правонарушителей и 542 родителя. В территориальные органы УМВД доставлены 807 несовершеннолетних нарушителей, из них 145 помещены в учреждения социальной защиты и здравоохранения. Пресечено 2528 административных правонарушений по линии несовершеннолетних.

Совершенствуется профилактическая работа с подростками группы риска. В образовательных организациях за ними в качестве общественных наставников закреплены ветераны МВД, проводятся мероприятия по гражданскому, нравственному и патриотическому воспитанию в рамках взаимодействия с Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «ЮНАРМИЯ». Организована работа родительских патрулей. Более 62% подростков, состоящих на учётах, вовлечены в сферу организованного досуга (посещение кружков, секций, подростковых клубов).