Уфа, 9 декабря, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Бывшего начальника отдела по молодежной политике администрации Туймазинского района обвинили в крупном взяточничестве в Башкирии. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По версии следствия, с 2018 по 2020 годы обвиняемый потребовал от предпринимателей заключить подложные договоры на закупку туристического оборудования и канцелярских товаров для нужд муниципального образования.

Следователи считает, что предприниматели опасались давления со стороны обвиняемого и разрыва деловых связей, поэтому были вынуждены согласиться с этим предложением.

«Фактически товары в орган местного самоуправления не поставлялись, а денежные средства, поступившие в счет оплаты договоров, возвращались предпринимателями на банковскую карту матери обвиняемого. Общая сумма взяток составила свыше 3-х млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. Свою вину 35-летний обвиняемый не признал. Он был уволен со службы. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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