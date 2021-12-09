Кабул, , 08:45 — REGNUM Дональд Трамп отреагировал на виртуальную встречу президентов США и России. Он сказал, что Путина могут не беспокоить шаги администрации Байдена, учитывая «жалкую капитуляцию» Соединенных Штатов в Афганистане.

По данным службы переводов «Шафакна», 7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели видеочат и обсудили различные вопросы, в частности, Украину.

Бывший президент США Дональд Трамп отреагировал на встречу, заявив, что Путина не должна беспокоить администрация Байдена.

Трамп сказал: «Владимир Путин увидел нашу позорную капитуляцию в Афганистане, где мы оставили убитых солдат, граждан Америки, и военное оборудование на сумму 85 миллиардов долларов. И он видит, что такое есть Байден. Так отчего же ему волноваться?».

Трамп с презрением высказался о Байдене:

«Его встреча с Путиным, все равно, как «New England Patriots» (профессиональная команда по американскому футболу — прим.) сыграли бы с вашей школьной командой, но я всегда был тверд в контактах с лидерами других стран».