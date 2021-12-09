Якутск, 9 декабря, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Якутске после ДТП скончалась пожилая женщина. Её сбил на пешеходном переходе автомобиль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря в пресс-службе УГИБДД по Якутии.

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Пенсионерку сбили на Вилюйском тракте, она умерла, не приходя в сознание. Водитель пытался избежать наезда, выворачивая руль, но предотвратить ДТП не смог. Мужчина был трезв, ведётся следствие.

«Когда впереди едущая машина проехала нерегулируемый пешеходный переход, водитель заметил, что на пешеходный переход вышел человек в капюшоне. Он начал тормозить и вывернул руль вправо, чтобы избежать наезда, но машина в этот момент пошла юзом и ему не удалось уйти от наезда», — отметили в управлении ГИБДД по республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря на Маганском тракте в Якутске столкнулись микроавтобус и автомобиль. Авария стала причиной того, что машина сгорела полностью.