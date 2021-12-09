Ижевск, , 08:42 — REGNUM Администрация Ижевска в декабре текущего года планирует провести аукционы по привлечению кредитов на общую сумму 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Кредит 401(K) 2012

Два аукциона планируется открыть по привлечению невозобновляемых кредитных линий сроком на один год на сумму 600 млн рублей. Начальная (максимальная) ставка составит 9,9% годовых.

Также власти города намерены привлечь еще 600 млн рублей в форме возобновляемых кредитных линий сроком на один год. Начальная (максимальная) ставка составит также 9,9% годовых.

«Привлечение кредитов по объявленным аукционам осуществляется с целью рефинансирования действующих кредитов и не приведет к увеличению муниципального долга города Ижевска», — подчеркнули в администрации.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 1 декабря 2021 года муниципальный долг Ижевска составил 4,63 млрд рублей. В структуре долговых обязательств 96,1% составляют средства, привлеченные в банках и кредитных организациях на общую сумму 4,448 млрд рублей. Сумма средств, привлеченных от других бюджетов бюджетной системы РФ, составляет 3,9% или 182 млн рублей от общей суммы долга.

С начала года на обслуживание долговых обязательств Ижевск потратил 256,4 млн рублей.