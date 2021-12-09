Нью-Дели, , 08:42 — REGNUM В ответ на протесты афганских курсантов военных училищ в Индии с требованиями о решении неопределенности своего положения, индийская полиция разогнала протестующих.

По данным регионального офиса информационного агентства «Тасним», ряд афганских курсантов, которые учились в Индии до того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, планировали проведение протестов, что было пресечено индийской полицией.

Ряд протестующих сообщили СМИ, что индийская полиция жестко пресекла попытки проведения митинга и не позволила проведение протестов.

Фонус («Фонарь»), один из этих курсантов, сказал: «Мы хотели подать иск, но нам этого не позволили и сказали, что реализация программ, связанных с нашим обучением, продолжается, и они подлежат согласованию через посольство Афганистана в Дели».

Согласно отчету, количество этих курсантов достигает 200, и, несмотря на то, что они обращались с запросом в Министерство иностранных дел, индийский парламент, посольство Афганистана и посольство США в Дели, до сих пор ими не было получено никакого ответа.

За несколько дней до того, как бывший президент Афганистана Ашраф Гани бежал из Кабула, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль страну, группа афганских военных была направлена в Индию для прохождения краткосрочных курсов, и еще около 120 человек уже проходили там подготовку.