Кызыл, , 08:42 — REGNUM В Туве личному составу регионального следственного управления 8 декабря представили нового руководителя. Им стал полковник юстиции Константин Столбин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Руководитель СУ СКР по Туве Константин Столбин Следственное управление СКР по Туве

Представить его коллективу в республику прибыл руководитель пятого следственного управления ГСУ СК генерал-майор юстиции Юрий Чистоходов.

«Представляя нового руководителя Ю.В. Чистоходов пожелал сотрудникам следственного управления успехов в службе и профессиональных достижений при выполнении поставленных задач по соблюдению законности и правопорядка, обеспечению прав и законных интересов граждан», — отметили в управлении.