Кызыл, 9 декабря, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В Туве личному составу регионального следственного управления 8 декабря представили нового руководителя. Им стал полковник юстиции Константин Столбин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Следственное управление СКР по Туве Руководитель СУ СКР по Туве Константин Столбин

Представить его коллективу в республику прибыл руководитель пятого следственного управления ГСУ СК генерал-майор юстиции Юрий Чистоходов.

«Представляя нового руководителя Ю.В. Чистоходов пожелал сотрудникам следственного управления успехов в службе и профессиональных достижений при выполнении поставленных задач по соблюдению законности и правопорядка, обеспечению прав и законных интересов граждан», — отметили в управлении.