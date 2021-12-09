Москва, 9 декабря, 2021, 08:58 — ИА Регнум. МВД России предлагает установить единый механизм для получения банковских сведений при проведении доследственных проверок. Ведомство подготовило соответствующий законопроект, рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко 9 декабря ТАСС.

Эмблема МВД

По его словам, в настоящее время у правоохранителей есть трудности со своевременным получением сведений, которые составляют банковскую тайну или должны охраняться кредитными организациями по закону. Из-за неоднозначности толкования законов банки отказываются предоставлять материалы и документы.

«ГУЭБиПК МВД России разработан законопроект, предусматривающий единый «прозрачный» механизм получения сведений в кредитных организациях исключительно по судебному решению», — сказал Курносенко.

Так, факт вывода денег за рубеж устанавливается чаще всего в рамках расследования дел о хищении банковских активов, и МВД привлекают уже после отзыва у банка лицензии. К этому времени активы обычно уже похищены, документы уничтожены, а злоумышленники скрылись, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МВД попросило о получении полномочий по исследованию патронов к гражданскому и служебному оружию.

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