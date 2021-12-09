Братислава, , 08:40 — REGNUM Закон об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции среди представителей отдельных профессий разрабатывают власти Словакии, 8 декабря передало «Словацкое радио».

Вакцинация Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР

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Кроме того, с 10 декабря в стране для привитых и перенесших COVID-19 откроют все магазины и религиозные учреждения. С 25 декабря лицам из указанных категорий разрешат посещать горнолыжные курорты и селиться в гостиницах республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Словакии был введен режим чрезвычайной ситуации из-за распространения в стране коронавирусной инфекции.

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