Уссурийск, Приморский край, 9 декабря, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Приморский краевой суд вынес приговор двум жителям Уссурийска, которые признаны виновными в убийстве человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря в пресс-службе прокуратуры региона.

Luigi Chiesa Топор

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В суде было установлено, что в июне 2020 года в подсобном помещении кафе «Минутка» в Уссурийске в ходе распития спиртных напитков между подсудимыми и потерпевшим произошла ссора, которая закончилась дракой и убийством.

Один из фигурантов, ранее судимый за преступления против жизни и здоровья, накинул на тело опонента веревку, придавил его к полу и стал душить. В это время его подельник взял топор и нанес потерпевшему несколько ударов по голове.

После убийства товарища фигуранты сожгли его тело в куче строительного мусора.

Суд назначил одному из участников преступления 15 лет лишения свободы, второму — 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях особого и строгого режимов.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Стерлитамака приговорили к 20 годам колонии за убийство двух женщин и преступления против половой свободы, которые были совершены с 2006 по 2020 годы в Башкирии.