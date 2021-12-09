Тюмень, 9 декабря, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Тюмени погибли при пожаре трое мужчин и женщина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области На месте трагедии

Трагедия произошла в ночь на 9 декабря 2021 года в двухэтажном доме барачного типа на улице Изумрудной. Личности и возраст погибших устанавливаются, как и причины возгорания.

Следователи проводят осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз.