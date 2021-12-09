Пермь, , 08:37 — REGNUM Дед Мороз из Великого Устюга в рамках большого путешествия по России приедет в Пермский край 12 декабря. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Дед Мороз Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сказочный поезд сделает остановку на станции Пермь-II. На вокзале будет организована большая развлекательная программа, участниками которой могут стать и взрослые, и дети.

Тем, кто успел приобрести на сайте РЖД билеты, посчастливиться побывать на отдельной праздничной программе внутри передвижной резиденции и пообщаться с Дедом Морозом. По поручению губернатора минсоцразивтия приобретет билеты на это мероприятие для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ставших победителями различных региональных и окружных соревнований.