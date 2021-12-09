Вольфсбург, Германия, , 08:36 — REGNUM Французский «Лилль» одержал победу над немецким «Вольфсбургом» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Лилля» голы забили нападающие Бурак Йылмаз, Джонатан Дэвид и полузащитник Анхель Гомес. У «Вольфсбурга» сумел отличиться хавбек Ренато Штеффен.

«Лилль» занял первое место в группе, набрав 11 очков, и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Вольфсбург» с пятью очками стал четвёртым и завершил выступление в еврокубках.

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