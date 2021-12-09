Улан-Удэ, 9 декабря, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Депутаты горсовета Улан-Удэ 8 декабря утвердили повышение тарифов в общественном транспорте. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации столицы Бурятии, этот вопрос прорабатывался несколько месяцев.

Администрация Улан-Удэ В улан-удэнском трамвае

В городе с 2018 года фиксируют отток подвижного состава. В настоящее время по улицам курсирует 703 маршрутки, из которых лишь 50 составляют муниципальные автобусы.

«В последние годы не хватает водителей, из-за низкой зарплаты продолжается отток специалистов. Повышение тарифов на проезд на общественном транспорте должно поспособствовать уменьшению оттока водителей», — отметил глава комитета экономического развития мэрии Игорь Елбаскин.

В итоге цены на автобусах и маршрутках вырастут с 24 до 25 рублей, на трамваях — с 18 до 20 рублей.

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