Чебоксары, , 08:33 — REGNUM В Чувашии принят в производство иск московского общества, поданный против администрации главы республики. Речь идёт о взыскании средств. Соответствующее заявление зарегистрировано на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии Kad.arbitr.ru

С иском в суд вышло общество «Профессиональные системы автоматизации» (г. Москва), их заявление зарегистрировано в суде 1 декабря. Ответчиком является администрация главы Чувашской Республики.

Согласно документу, речь идёт о взыскании 221 577 рублей 24 копеек. Другие детали иска пока неизвестны.

Арбитражный суд Чувашии возбудил производство по делу и привлёк к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, управление Федеральной антимонопольной службы и министерство финансов Чувашии. Предварительное судебное заседание назначено на 23 декабря.

«В порядке подготовки дела к судебному разбирательству представить: истцу — обосновать, как определена начальная дата начисления пени; ответчику — письменный мотивированный отзыв на иск; контррасчет; доказательства в обоснование доводов и возражений; третьим лицам — пояснения по существу спора», — говорится в судебном определении.