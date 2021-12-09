Москва, , 08:32 — REGNUM В России необходимо ужесточить наказание для мелких взяточников, которые действуют в группе или прибегающие к вымогательству. Об этом заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

Игорь Краснов Kremlin.ru

«Подготовлен законопроект по ужесточению ответственности для мелких взяточников, когда их действия сопряжены с вымогательством, совершены в составе группы и другие», — сказал Краснов РИА Новости.

По его словам, тяжесть преступления не всегда определяется размером взятки. Ответственность должна быть усилена для тех, кто, реализуя преступные намерения и прибегает в том числе к угрозам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Краснов заявил, что введение Банком России цифрового рубля повысит прозрачность расчётов, снизит риск коррупции и отмывания денег, поэтому идею поддерживает Генеральная прокуратура России.

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