Москва, 9 декабря, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В России необходимо ужесточить наказание для мелких взяточников, которые действуют в группе или прибегают к вымогательству. Об этом заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

Kremlin.ru Игорь Краснов

«Подготовлен законопроект по ужесточению ответственности для мелких взяточников, когда их действия сопряжены с вымогательством, совершены в составе группы и другие», — сказал Краснов РИА Новости.

По его словам, тяжесть преступления не всегда определяется размером взятки. Ответственность должна быть усилена для тех, кто, реализуя преступные намерения, прибегает в том числе к угрозам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Краснов заявил, что введение Банком России цифрового рубля повысит прозрачность расчётов, снизит риск коррупции и отмывания денег, поэтому идею поддерживает Генеральная прокуратура России.

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