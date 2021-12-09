Киев, , 08:30 — REGNUM На сегодняшний свыше 77 млрд гривен ($2,8 млрд) составляет сумма пенсий, которую власти Украины не выплатили жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом 9 декабря сообщила на своей странице в соцсети Facebook уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова после круглого стола «Оценка и перспективы отраслевых направлений реинтеграции», который был организован профильным комитетом парламента Украины.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Остается нерешенным вопрос выплаты пенсий лицам, состоящим на учете на временно неподконтрольных территориях, но не имеющих статуса внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Сумма невыплаченных пенсий этим лицам составляет более 77 млрд гривен», — написала она в своем сообщении.

Также Денисова добавила, что у 1,5 млн внутренне перемещенных лиц, включая 700 тыс. пенсионеров, имеются серьезные проблемы в реализации своих прав и добавила, что задолженность по выплатам пенсионерам из категории ВПЛ появилась из-за несвоевременного прохождения ими процедуры верификации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полномочный представитель президента России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев попросил дополнительные 24 часа, чтобы дать ответ на предложения Луганской и Донецкой Народных Республик по укреплению режима прекращения огня в Донбассе.